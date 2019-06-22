"Я йду, але роблю це з Шахтарем в серці", – Фонсека попрощався з донецьким клубом

Колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека попрощався з донецьким клубом перед відходом у Рому.

"Дуже складно покидати Шахтар, бути тут і відчувати, що це останній день, і я повинен попрощатися з кожним... Я провів три прекрасних, щасливих роки. Гравці, працівники клубу та вболівальники – в моєму серці. Люди в Україні дуже допомагали мені, я постійно відчував їх підтримку і повагу, за що хочу подякувати.

Шахтар – чудовий клуб! Я бажаю Шахтарю і його вболівальникам всього найкращого. Дуже хочу, щоб клуб продовжував перемагати і рости. Люди повинні вірити і підтримувати команду в кожному матчі. І я також залишуся великим уболівальником Шахтаря.

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Кажу до побачення, але хто знає, можливо, це прощання не назавжди? Можливо, одного разу у нас знову буде можливість працювати разом? Я не знаю. У футболі буває все, і ти ніколи не знаєш свого майбутнього. Зараз я йду, але роблю це з Шахтарем в серці.

Найкращий день з командою? Їх було дуже багато. Найбільш пам'ятним для мене стало перше чемпіонство після того, як Шахтар покинув Донецьк. Це щось особливе. І справа навіть не в мені. Просто відчувалося, що після від'їзду з Донецька це було неймовірно важливо для кожного, хто працює в клубі. Ми не можемо забувати, що люди залишили свій дім. І я відчував, наскільки ця перемога значна.

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Звичайно, я буду повертатися в Україну. Як ви знаєте, у мене великий зв'язок з цією країною, тому що тут народився мій син. У мене тут будинок, і я обов'язково повернуся. Україна завжди буде в моєму житті, я в цьому впевнений", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.