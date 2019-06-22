"Я ухожу, но делаю это с Шахтером в сердце", – Фонсека попрощался с донецким клубом

Бывший главный тренер Шахтера Паулу Фонсека попрощался с донецким клубом перед уходом в Рому.

"Очень сложно покидать Шахтер, быть здесь и чувствовать, что это последний день, и я должен попрощаться с каждым... Я провел три прекрасных, счастливых года. Игроки, работники клуба и болельщики – в моем сердце. Люди в Украине очень помогали мне , я постоянно чувствовал их поддержку и уважение, за что хочу поблагодарить.

Шахтер – прекрасный клуб! Я желаю Шахтеру и его болельщикам всего наилучшего. Очень хочу, чтобы клуб продолжал побеждать и расти. Люди должны верить и поддерживать команду в каждом матче. И я также останусь большим болельщиком Шахтера.

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Говорю до свидания, но кто знает, возможно, это прощание отнюдь не навсегда? Возможно, однажды у нас снова будет возможность работать вместе? Я не знаю. В футболе бывает все, и ты никогда не знаешь своего будущего. Сейчас я ухожу, но делаю это с Шахтером в сердце.

Лучший день с командой? Их было очень много. Самым памятным для меня стало первое чемпионство после того, как Шахтер покинул Донецк. Это что-то особенное. И дело даже не во мне. Просто чувствовалось, что после отъезда из Донецка это было невероятно важно для каждого, кто работает в клубе. Мы не можем забывать, что люди покинули свой дом. И я чувствовал, насколько эта победа значительна.

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Конечно, я буду возвращаться в Украину. Как вы знаете, у меня большая связь с этой страной, потому что здесь родился мой сын. У меня здесь дом, и я обязательно вернусь. Украина всегда будет в моей жизни, я в этом уверен", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.