"Я й не чекав, що він обійматиметься зі мною після заміни. Я знаю, як мислять гравці-бомбардири, я мусив ухвалити таке рішення. Проблем з Кріштіану у мене немає.

Істерика Роналду і суперсейви Де Хеа у відеоогляді матчу Брентфорд – МЮ – 1:3

Він повертається після травми та не грав півтора тижня. На лавці сиділи Рашфорд та Антоні Марсьяль, чому б мені не використати їх? Я не відмовився б від такого рішення ще раз.

Я в МЮ вже шість тижнів, і жодного разу у мене не було складнощів із Кріштіану. Перед кубковим матчем з Астон Віллою ми поговорили про його травму та домовилися, що він не вийде. Проти Брентфорда він був готовий зіграти, і ми вирішили випустити його в старті. Найважливіше – перемоги. Це на першому місці", – цитує Рангніка The Athletic.

Нагадаємо, у другому таймі тренер замінив Роналду на Магуайра. Кріштіану з дуже незадоволеним виглядом пішов з поля, жбурнув куртку та довго щось ображено бурмотів.

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