"Я и не ожидал, что он будет обниматься со мной после замены. Я знаю, как мыслят игроки-бомбардиры, я должен был принять такое решение. Проблем с Криштиану у меня нет.

Истерика Роналду и суперсейвы Де Хеа в видеообзоре матча Брентфорд – МЮ – 1:3

Он возвращается после травмы и не играл полторы недели. На скамейке сидели Рашфорд и Антони Марсьяль, почему бы мне не использовать их? Я бы не отказался от такого решения еще раз.

Я в МЮ уже шесть недель, и ни разу у меня не было сложностей с Криштиану. Перед кубковым матчем с Астон Виллой мы поговорили о его травме и договорились, что он не выйдет. Против Брентфорда он готов был сыграть, и мы решили выпустить его в старте. Самое важное – победы. Это на первом месте", – цитирует Рангника The Athletic.

Напомним, во втором тайме тренер заменил Роналду на Магуайра. Криштиану с очень недовольным видом ушел с поля, швырнул куртку и долго что-то обиженно бормотал.

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