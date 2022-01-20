Істерика Роналду і суперсейви Де Хеа у відеоогляді матчу Брентфорд – МЮ – 1:3
09:37 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед здолав Брентфорд у матчі 17-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
Антоні Еланга 55’
Мейсон Грінвуд 62’
Маркус Рашфорд 77’
55’ Антоні Еланга
62’ Мейсон Грінвуд
77’ Маркус Рашфорд
Новачок АПЛ легко міг громити іменитих гостей, але змарнував купу моментів. Гравці Брентфорда з вбивчих позицій били повз ворота, а коли влучали, то свою реакцію показував неперевершений Давід Де Хеа.
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Покарання прийшло після перерви. У цьому матчі Роналду повернувся до основи МЮ, проте забивали молоді вихованці – Еланга, Грінвуд і Рашфорд. Португалець більше запам'ятався нервовою реакцією, коли його замінили на 77-й хвилині. Під завісу зустрічі Тоні нарешті пробив Де Хеа, дозволивши Брентфорду принаймні уникнути розгрому.
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