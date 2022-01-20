Новачок АПЛ легко міг громити іменитих гостей, але змарнував купу моментів. Гравці Брентфорда з вбивчих позицій били повз ворота, а коли влучали, то свою реакцію показував неперевершений Давід Де Хеа.

Манчестер Юнайтед обіграв Брентфорд – Де Хеа знову герой, Рангнік розгнівав Роналду

Покарання прийшло після перерви. У цьому матчі Роналду повернувся до основи МЮ, проте забивали молоді вихованці – Еланга, Грінвуд і Рашфорд. Португалець більше запам'ятався нервовою реакцією, коли його замінили на 77-й хвилині. Під завісу зустрічі Тоні нарешті пробив Де Хеа, дозволивши Брентфорду принаймні уникнути розгрому.