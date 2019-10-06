toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР КОЛОС - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО

Мораєс увійшов в десятку бомбардирів УПЛ за всю історію турніру

16:17 491 Читать на русском
Мораєс увійшов в десятку бомбардирів УПЛ за всю історію турніру
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Гол форварда Шахтаря Жуніора Мораєса у ворота СК Дніпро-1 дозволив йому увійти в топ-10 найкращих бомбардирів турніру за весь період його існування.

 
Жуніор Мораєс 4’
Тайсон 83’
4’ Жуніор Мораєс
83’ Тайсон

Гол екс-нападника Динамо у ворота СК Дніпро-1 став 85-м для 32-річного бразильця з українським паспортом, завдяки чому він піднявся в рейтингу голеадорів УПЛ з 12-го рядка на 9-й, повідомляє Tribuna.com.

Для цього йому знадобилося 154 матчі: 35 м'ячів він забив у складі донецького Металурга, 22 – граючи за Динамо і 28 – представляючи Шахтар. Нападник обійшов у списку Олександра Гладкого і Олександра Косиріна, а також зрівнявся з Тімерланом Гусейновим. Лідирувати у рейтингу продовжують Максим Шацьких, Сергій Ребров та Євген Селезньов.

Мораєс зізнався, що хотів грати за збірну Румунії

1. Максим Шацьких – 124 голи в 341 матчі (забивав у складі Динамо, Арсенал-Києва, Чорноморця і Говерли)

2. Сергій Ребров – 123 (261) (Динамо і Шахтар)

3. Євген Селезньов – 111 (230) (Шахтар, Дніпро і Арсенал-Київ)

4. Андрій Воробей – 105 (315) (Шахтар, Дніпро, Арсенал-Київ і Металіст)

5. Андрій Ярмоленко – 99 (228) (Динамо)

6. Олександр Гайдаш – 95 (258), (Таврія і Металург М)

7. Марко Девіч – 90 (219) (Волинь, Металіст і Шахтар)

8. Сергій Мізін – 90 (342) (Динамо, Дніпро, Чорноморець, Арсенал-Київ, Карпати, Кривбас і Металіст)

9. Жуніор Мораєс – 85 (154) (Шахтар, Динамо і Металург Д)

10. Тімерлан Гусейнов – 85 (215) (Зоря і Чорноморець)

11. Олександр Гладкий – 84 (300) (Металіст, Харків, Шахтар, Дніпро, Карпати, Динамо і Чорноморець)

12. Олександр Косирін – 84 (240) (Торпедо, Динамо, Арсенал-Київ, Чорноморець, Металург Д і Говерла)

13. Андрій Шевченко – 83 (172) (Динамо)

Нагадаємо, Жуніор Мораєс свій шлях в Європі починав у 2010 році, перейшовши з Санту-Андре в румунську Глорію з Бистриці за 10 тисяч євро. В лютому 2011 року він за 1,25 мільйонів євро перейшов у донецький Металург. Згодом поповнив ряди київського Динамо, звідки зі скандалом перейшов у донецький Шахтар.

Шахтар впевнено здолав СК Дніпро-1 та зберіг 10-очковий гандикап на чолі УПЛ

blog_ava
Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:00
3451
Теги
СК Дніпро-1 - Шахтар Шахтар Шахтар Олександр Гайдаш Тімерлан Гусейнов Сергій Ребров Сергій Ребров Сергій Мізін Андрій Шевченко Андрій Шевченко Металург Донецьк Металург Донецьк Глорія Євген Селезньов Євген Селезньов Максим Шацьких Максим Шацьких Олександр Косирін Олександр Косирін Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Олександр Гладкий Олександр Гладкий Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Андрій Воробей Андрій Воробей Марко Девіч Марко Девіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
25
хв
Ньюкасл
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук