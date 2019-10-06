Мораєс увійшов в десятку бомбардирів УПЛ за всю історію турніру

Гол форварда Шахтаря Жуніора Мораєса у ворота СК Дніпро-1 дозволив йому увійти в топ-10 найкращих бомбардирів турніру за весь період його існування.

Гол екс-нападника Динамо у ворота СК Дніпро-1 став 85-м для 32-річного бразильця з українським паспортом, завдяки чому він піднявся в рейтингу голеадорів УПЛ з 12-го рядка на 9-й, повідомляє Tribuna.com.

Для цього йому знадобилося 154 матчі: 35 м'ячів він забив у складі донецького Металурга, 22 – граючи за Динамо і 28 – представляючи Шахтар. Нападник обійшов у списку Олександра Гладкого і Олександра Косиріна, а також зрівнявся з Тімерланом Гусейновим. Лідирувати у рейтингу продовжують Максим Шацьких, Сергій Ребров та Євген Селезньов.

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1. Максим Шацьких – 124 голи в 341 матчі (забивав у складі Динамо, Арсенал-Києва, Чорноморця і Говерли)

2. Сергій Ребров – 123 (261) (Динамо і Шахтар)

3. Євген Селезньов – 111 (230) (Шахтар, Дніпро і Арсенал-Київ)

4. Андрій Воробей – 105 (315) (Шахтар, Дніпро, Арсенал-Київ і Металіст)

5. Андрій Ярмоленко – 99 (228) (Динамо)

6. Олександр Гайдаш – 95 (258), (Таврія і Металург М)

7. Марко Девіч – 90 (219) (Волинь, Металіст і Шахтар)

8. Сергій Мізін – 90 (342) (Динамо, Дніпро, Чорноморець, Арсенал-Київ, Карпати, Кривбас і Металіст)

9. Жуніор Мораєс – 85 (154) (Шахтар, Динамо і Металург Д)

10. Тімерлан Гусейнов – 85 (215) (Зоря і Чорноморець)

11. Олександр Гладкий – 84 (300) (Металіст, Харків, Шахтар, Дніпро, Карпати, Динамо і Чорноморець)

12. Олександр Косирін – 84 (240) (Торпедо, Динамо, Арсенал-Київ, Чорноморець, Металург Д і Говерла)

13. Андрій Шевченко – 83 (172) (Динамо)

Нагадаємо, Жуніор Мораєс свій шлях в Європі починав у 2010 році, перейшовши з Санту-Андре в румунську Глорію з Бистриці за 10 тисяч євро. В лютому 2011 року він за 1,25 мільйонів євро перейшов у донецький Металург. Згодом поповнив ряди київського Динамо, звідки зі скандалом перейшов у донецький Шахтар.

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