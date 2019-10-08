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Мораес: Я уже являюсь историей Украины

13:56 101 Читати українською
Мораес: Я уже являюсь историей Украины
Жуниор Мораес / УАФ

Нападающий Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал свое попадание в список десяти лучших бомбардиров в истории элитного дивизиона чемпионата Украины.

"Я очень рад этому достижению. Оно является результатом тяжелой работы. Я уже являюсь историей Украины.

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Когда забью 100-й гол в чемпионате Украины? Если честно, сейчас не думаю об этом. Сейчас самое главное – подготовка к следующим матчам сборной Украины. А 100-й гол будет", – рассказал Мораес официальному Youtube-каналу УАФ.

Напомним, гол Мораеса в ворота СК Днепр-1 позволил ему войти в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата Украины за весь период его существования.

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Шахтер Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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