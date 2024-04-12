ПСЖ розпочав пошуки футболіста, який замінить Мбаппе. У шорт-листі Парижа опинився Маркус Тюрам, повідомляє SportBild з посиланням на свіжий номер Tuttosport.

ПСЖ після поразки від Барселони наблизився до трансферу за 150 млн євро – відома астрономічна зарплата

Французький клуб готовий викласти за Тюрама 80 мільйонів євро. Інтеру важко буде відхилити таку пропозицію, адже "нерадзуррі" мають фінансові проблеми, а Маркус прийшов влітку 2023-го з Борусії М вільним агентом.

26-річний форвард сформував ударний дует з Лаутаро. Тюрам забив 10 голів і віддав 7 асистів у першому своєму сезоні Серії А.

У ПСЖ на позицію центрфорварда вже є Рамуш і Коло Муані, а на відповідальний матч Ліги чемпіонів проти Барселони тренер взагалі вийшов без "дев'яток".