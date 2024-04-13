Контракт испанца рассчитан до лета 2025 года, но он хочет уйти уже этим летом. О своем решении Луис Альберто сообщил во время интервью после матча 32-го тура Серии А, в котором Лацио обыграл Салеринтану (4:1).

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"Честно говоря, мне тяжело. В следующем году меня не будет в команде, я уже попросил клуб разорвать контракт и попрощаться. Я готов отказаться от всей зарплаты. Будет правильно уйти, пришло время освободить место для других", – сказал Альберто в эфире DAZN.

Напомним, восемь лет назад Луис переходил в Лацио как трансферный провал Ливерпуля, а стал одной из главных звезд Серии А. Сейчас провел за Лацио 301 матч (51 гол, 75 ассистов). Выиграл Кубок и два Суперкубка Италии. "Орлы" теряют свою легенду, не меньше.

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