"Я вже мав запрошення з Зальцбурга, але мені подзвонив Суркіс": екс-форвард Шахтаря зізнався, чому не заграв в Динамо
Колишній нападник "біло-синіх" Еммануель Окодува пояснив, чому не зміг зарекомендувати себе у київському клубі.
"Запрошення від Динамо у 2008 році стало несподіванкою. Я такого не очікував. У той час я грав у Бельгії та мав запрошення від колишнього тренера донецького Металурга Ко Адріансе, який кликав мене в австрійський Зальцбург.
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Проте мені зателефонував сам президент київського Динамо Ігор Суркіс, і я вже не думав вдруге. Я хотів повернутися в Україну.
Чому не вдалось закріпитися? Я приїхав, але отримав травму на зборі та зробив операцію в Бельгії. Після цієї операції я досі, коли граю в футбол, відчуваю дискомфорт в нозі", – сказав Окодува в інтерв'ю Українському футболу.
Нагадаємо, більшу частину кар'єри форвард провів саме в Україні. Виступав за Металург Донецьк, Арсенал Київ, Ворсклу, Динамо і Шахтар (перший легіонер, який пограв за обох українських грандів). До слова, за головну команду киян нігерієць так і не дебютував (був на контракті з 2008 по 2012 рр.), вступаючи в оренді за російську Кубань та кіпрські АЕК та Еносіс.
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