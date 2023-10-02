"Приглашение от Динамо в 2008 году стало неожиданностью. Я такого не ожидал. В то время я играл в Бельгии и имел приглашение от бывшего тренера донецкого Металлурга Ко Адриансе, который звал меня в австрийский Зальцбург.

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Однако мне позвонил сам президент киевского Динамо Игорь Суркис, и я уже не думал второй раз. Я хотел вернуться в Украину.

Почему не удалось закрепиться? Я приехал, но получил травму на сборе и сделал операцию в Бельгии. После этой операции я до сих пор, когда играю в футбол, чувствую дискомфорт в ноге", – сказал Окодува в интервью Українському футболу.

Напомним, большую часть карьеры форвард провел именно в Украине. Выступал за Металлург Донецк, Арсенал Киев, Ворсклу, Динамо и Шахтер (первый легионер, поигравший за обоих украинских грандов). К слову, за главную команду киевлян нигериец так и не дебютировал (был на контракте с 2008 по 2012 гг.), вступая в аренде за российскую Кубань и кипрские АЕК и Эносис.

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