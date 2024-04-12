"Я вже говорив вам про це на кожній пресконференції. Нічого не змінилося. Якщо хочете, змініть питання, я даю вам таку можливість.

Барселона презентувала особливу форму під Ель Класіко

Зараз усе на позитиві. Я ж хочу змінити динаміку на благо клубу. Більше я нічого не робив. Рішення не зміниться", – цитує наставника "кулес" Marca.

Нагадаємо, Хаві в січні оголосив про те, що покине Барселону після завершення сезону. Керівництво "блаугранас" сподівається вмовити іспанця залишитися в команді.

Барселона наразі перебуває на другому місці у турнірній таблиці Ла Ліги з 67 балами. Від Реала, який лідирує, "кулес" відстають на вісім очок.

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