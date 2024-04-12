"Я уже говорил вам об этом на каждой пресс-конференции. Ничего не изменилось. Если хотите, измените вопрос, я даю вам такую возможность.

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Сейчас все на позитиве. Я же хочу изменить динамику во благо клуба. Больше я ничего не делал. Решение не изменится", – цитирует наставника "кулес" Marca.

Напомним, Хави в январе объявил о том, что покинет Барселону после завершения сезона. Руководство "блаугранас" надеется уговорить испанца остаться в команде.

Барселона сейчас находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги с 67 баллами. От Реала, который лидирует, "кулес" отстают на восемь очков.

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