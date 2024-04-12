Барселона презентувала особливу форму під Ель Класіко
Каталонський клуб в колаборації з відомою співачкою випустив новий варіант форми цього сезону.
Барселона зіграє з Реалом 21 квітня в незвичній формі. Замість спонсора Spotify на футболці буде ім'я колумбійської співачки Karol G.
Беллінгем і Зідан спільно взяли участь у презентації модної колекції
Напис Karol G обрамлений в серце з шипів – таке лого символізує складний період, через який пройшла виконавиця в особистих стосунках і взаємодії з журналістами.
Колаборація відбулася за ініціативи Spotify. Колумбійка увійшла в топ-10 найпопулярніших співачок сервісу за минулий рік, маючи понад 50 мільйонів прослуховувань на місяць.
У презентації форми взяли участь Роберт Лєвандовскі, Ламін Ямал, Рафінья та володарка "Золотого м'яча" Алексія Путельяс.