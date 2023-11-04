"Я похвалил своих игроков за то, как они играли и соревновались на этом стадионе с этой командой. Результат не должен быть таким, какой он есть – на это есть множество причин. Если и была команда, которая стремилась выиграть игру сегодня, то это был Арсенал. Этот гол – позор. Мы же говорим, что АПЛ – лучшая лига в мире. Я уже 20 лет в этой стране – и теперь мне стыдно.

Победный гол с тремя скандальными эпизодами в видеообзоре матча Ньюкасл – Арсенал – 1:0

Это позор, здесь слишком много поставлено на карту. Мы стараемся делать невероятные вещи и каждую неделю быть на самом высоком уровне. Когда мы недостаточно хороши, я поднимаю руки вверх и беру на себя ответственность. Результат далек от того уровня, который должна иметь эта лига, и от того, как эта лига конкурирует. Это недостаточно хорошо. Мне стыдно быть частью этого", – приводит слова Артеты BBC.

Напомним, что Арсенал минимально уступил Ньюкаслу (0:1), а единственный гол был забит на 64 минуте – арбитр рассматривал сразу три спорных эпизода, которые предшествовали взятию ворот.

Ньюкасл переиграл Арсенал в скандальном матче АПЛ – миражи VAR, агрессивный выход Зинченко, бойцовский клуб, драма ЛЧ