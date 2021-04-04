Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс увірвався у топ-5 найкращих бомбардирів в історії УПЛ.

Шахтар впевнено переграв Ворсклу (2:0) в рамках 20-го туру УПЛ завдяки дублю Жуніора Мораєса.

Шахтар на класі здолав Ворсклу – Мораєс офорив дубль із голами-близнюками та ввійшов в елітний клуб бомбардирів

Таким чином етнічний бразилець дістався позначки у 100 голів в історії чемпіонату України, потіснивши з 5-ї сходинки рейтингу бомбардирів УПЛ Андрія Ярмоленка. Варто відзначити, що таке досягнення підкорилось Жуніору у день його народження, 4 квітня нападнику виповнилось 34 роки.

Нагадаємо, окрім Шахтаря Мораєс пограв в Україні за Динамо та донецький Металруг.

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