Жуниор Мораес, который отметился дублем в ворота Ворсклы в свой 34-й день рождения, резюмировал свой последний год.

"Накануне матча вечером я листал фотографии на телефоне, вспоминая последний прожитый мною год. Он был очень тяжелым персонально для меня, ведь я потерял нескольких близких мне людей. Никому этого еще не говорил, разделял горе только с семьей.

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Для меня важна была поддержка. И вот сегодня особый день", – сказал Мораес в программе Великий Футбол.

В нынешнем сезоне УПЛ за 15 матчей Жуниор забил лишь 4 мяча. Для сравнения, в предыдущем розыгрыше чемпионата Украины Мораес отличился 20-ю голами.

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