"Пригадую єдину ситуацію, яка дійсно засмутила мене. Я вийшов на заміну в матчі проти Лестера (3:1). Я вийшов приблизно на півгодини та зіграв просто як лайно. Пригадую, як їхав додому. Я був настільки розчарований собою, що почав плакати.

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Я написав повідомлення Марсело Б'єлсі і запитав, чи можемо ми поговорити. Він відповів мені десь за п'ять годин. Думаю, повідомлення мені надіслав його перекладач, воно було таким: "Так, я хотів би поговорити з тобою". Отже, перекладач зателефонував мені, і ми поговорили. Це було чудово. Він сказав, що я здібний, все просто залежить від впевненості та позитивного настрою. Після тої розмови я був настільки позитивним, наскільки міг. Я впорався із цим, а наприкінці сезону отримав нагороду у вигляді требла. Це було приємно", – цитує Філліпса Sky Sports.

Нагадаємо, влітку Ман Сіті віддав за лідера Лідса 50 млн євро, але травми і фантастичний Родрі не дали Калвіну проявити себе. Він провів лише 1120 хвилин на полі, відзначився одним асистом та нарвався на критику Гвардіоли через зайву вагу.

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