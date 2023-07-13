"Помню единственную ситуацию, которая действительно расстроила меня. Я вышел на замену в матче против Лестера (3:1). Я вышел примерно на полчаса и сыграл просто как дерьмо. Помню, как ехал домой. Я был настолько разочарован собой, что начал плакать.

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Я написал сообщение Марсело Бьелсе и спросил, можем ли мы поговорить. Он ответил мне где-то через пять часов. Думаю, сообщение мне отправил его переводчик, оно было таким: "Да, я хотел бы поговорить с тобой". Итак, переводчик позвонил мне, и мы побеседовали. Это было замечательно. Он сказал, что я способный, все просто зависит от уверенности и позитивного настроения. После этого разговора я был настолько положительным, насколько мог. Я справился с этим, а в конце сезона получил награду в виде требла. Это было приятно", – цитирует Филлипса Sky Sports.

Напомним, летом Ман Сити отдал за лидера Лидса 50 млн евро, но травмы и фантастический Родри не дали Калвину проявить себя. Он провел всего 1120 минут на поле, отличился одним ассистом и нарвался на критику Гвардиолы из-за лишнего веса.

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