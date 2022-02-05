"Він дуже товстий – я подумав, що це охоронець": екс-гравець Севільї примудрився знайти новий клуб з 20 кг зайвої ваги
Захисник Жоріс Гнаньон намагається реанімувати кар'єру після провалу у складі Севільї.
Центрбек приєднався до Сент-Етьєна на правах вільного агента. Ще у вересні Севілья розірвала контракт Гнаньона, хоча свого часу віддала за нього Ренну 13,5 млн євро.
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Захисник мав постійні проблеми з режимом, тому у складі "нервіонців" награв лише 17 матчів. Перший спаринг за Сент-Етьєн також викликав занепокоєння – Гнаньон виглядав відверто важко, набравши за час "відпустки" 20 зайвих кілограмів. "Він дуже товстий – спочатку я подумав, що це охоронець", – GFFN цитує слова одного з партнерів 25-річного гравця.
Сент-Етьєн дав Гнаньону контракт до кінця сезону і кілька тижнів на повернення форми. "Зелені" перебувають на дні таблиці чемпіонату Франції, тому шукають відчайдушні рішення для підсилення складу.
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