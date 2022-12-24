"Він не травмований, він повернувся із зайвою вагою. Я не знаю, чому так сталося. Наразі він не в належному стані для тренувань або ігор.

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Коли він буде готовий, то гратиме, тому що він нам потрібен. Він нам дуже потрібен. Розчарування? Це наші приватні речі з Калвіном", – цитує Гвардіолу The Telegraph.

Нагадаємо, хавбек, за якого влітку Сіті заплатив майже 50 мільйонів євро, провів всього 4 неповні матчі за команду, а решту часу пропустив через травму. На ЧС-2022 Філліпс награв 40 хвилин за збірну Англії.

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