Хавбек збірної Англії повернувся у Манчестер Сіті зі зайвою вагою – Гвардіола поставив ультиматум
Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола відсторонив Калвіна Філліпса від тренувань через проблеми з вагою.
"Він не травмований, він повернувся із зайвою вагою. Я не знаю, чому так сталося. Наразі він не в належному стані для тренувань або ігор.
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Коли він буде готовий, то гратиме, тому що він нам потрібен. Він нам дуже потрібен. Розчарування? Це наші приватні речі з Калвіном", – цитує Гвардіолу The Telegraph.
Нагадаємо, хавбек, за якого влітку Сіті заплатив майже 50 мільйонів євро, провів всього 4 неповні матчі за команду, а решту часу пропустив через травму. На ЧС-2022 Філліпс награв 40 хвилин за збірну Англії.
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