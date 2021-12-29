"Я ніколи не мріяв грати в Європі. Це сталося один раз. Я поїхав в Іспанію – це моя помилка. Дуже сильно шкодую про це. Я не підходжу під Європу. Можливо, підходжу в футбольному плані, але в життєвому – я дуже далекий від Європи.

"Чиста маячня": Селезньов – про технічну поразку збірної України від швейцарців у Лізі націй

Не можу сказати, що вийшло або не вийшло. Мені було там дуже важко жити. Я стикався з постійною брехнею, оцінкою зарплати. Все разом. Це склалося в одну корзину, я не розумів, що відбувається. Я вітався з 4-5 футболістами, інші через мою зарплату не віталися. Я дотепер цього не можу зрозуміти. Я жодного разу не цікавився, у кого яка зарплата. Що моє – це моє. Скільки дали – стільки й дали", – сказав Селезньов у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Євген перейшов в Малагу у січні 2019 року, підписавши контракт до кінця сезону. За іспанську команду провів 12 матчів, результативними діями не відзначався.

Коваленко в Аталанті: італійські ЗМІ озвучили вплив на Маліновського і роль українця, або Шахтар має проблему