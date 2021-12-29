"Я никогда не мечтал играть в Европе. Это случилось один раз. Я поехал в Испанию – это моя ошибка. Очень сильно жалею об этом. Я не подхожу под Европу. Возможно, подхожу в футбольном плане, но в жизненном – я очень далек от Европы.

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Не могу сказать, что получилось или не получилось. Мне было там очень тяжело жить. Я сталкивался с постоянной ложью, оценкой зарплаты. Все вместе. Это сложилось в одну корзину, я не понимал, что происходит. Я здоровался с 4-5 футболистами, другие из-за моей зарплаты не здоровались. Я до сих пор этого не могу понять. Я ни разу не интересовался, у кого какая зарплата. Что мое – то мое. Сколько дали – столько и дали", – сказал Селезнев в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, Евгений перешел в Малагу в январе 2019 года, подписав контракт до конца сезона. За испанскую команду провел 12 матчей, результативными действиями не отличался.

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