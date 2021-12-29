"Маячня. Чиста маячня. Є футбол, а є навколофутбол. Це був навколофутбол. Не мають права забирати очки, якщо матч не зіграний. Це маячня. Повинні були грати, Україна була згодна. По-людськи повинні були грати. Але УЄФА виніс вердикт. Не можна було дозволити не відбутися цьому матчу.

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Це авантюра Швейцарії. Або так вони сильно хотіли... Не знаю. Для мене це незрозуміле рішення. Вони його точно не скасують. Рішення прийнято. Але наша збірна буде йти вперед, це правильно", – сказав Селезньов у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, завершальний поєдинок "синьо-жовтих" у Лізі націй проти Швейцарії так і не відбувся через рішення місцевого лікаря – у збірній України було кілька випадків інфікування COVID-19. За це 25 листопада Україні присудили технічну поразку. Як наслідок, збірна вилетіла з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останню сходинку у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

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