"Я вірю в бога футболу": Гаттузо видав полум'яну промову після здобуття Кубка Італії

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо поділився емоціями від тріумфу своєї команди в Кубку Італії. "Партенопейці" в серії пенальті здолали туринський Ювентус.

"Життя і особливо футбол дали мені більше, ніж я їм. Вони зробили мене тим, хто я є: християнином, чоловіком. Я дуже багато чим зобов'язаний футболу, тому відчуваю до нього величезну пристрасть. Я не можу дати слабину, я завжди повинен викладатись на максимум.

Гаттузо здобув перший трофей у тренерській кар'єрі

Потрібно розуміти, що бути в футболі – велике везіння і честь. Потрібно поважати те, що робиш. Тому я злюся, коли не бачу пристрасть. Я не шкодую ні про що в своїй кар'єрі і хочу, щоб футболісти теж так говорили, коли закінчать. Я вірю в бога футболу. Коли ти все робиш правильно, то пожинаєш результати своєї роботи", – цитує тренера Telegram-канал ДжанлукаЛападула.

Нагадаємо, що Наполі здолав Ювентус у фіналі Кубка Італії (0:0, пенальті – 4:2). Це 6-й кубок в історії "партенопейців" та перший для Гаттузо особисто.

Наполі драматично здолав Ювентус в серії пенальті та завоював Кубок Італії