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Гаттузо здобув перший трофей у тренерській кар'єрі

00:40 - Читать на русском
Гаттузо здобув перший трофей у тренерській кар'єрі
Дженнаро Гаттузо / LaPresse

Перемога в Кубку Італії 2019/20 стала особливою для керманича Наполі Дженнаро Гаттузо.

 

42-річний фахівець здобув свій перший трофей у кар'єрі тренера.

Наполі драматично здолав Ювентус в серії пенальті та завоював Кубок Італії

Тренерський шлях Гаттузо розпочався у 2013 році зі швейцарського Сьйона, де він поєднував виходи на поле з обов'язками керманича команди. Потім він працював із Палермо, грецьким ОФІ, Пізою, прімаверою і першою командою Мілана. У грудні 2019-го Гаттузо замінив Карло Анчелотті на посаді головного тренера Наполі.

Нагадаємо, що "партенопейці" здолали Ювентус у серії пенальті у вирішальному матчі Кубка Італії. Це 6-й подібний трофей в історії Наполі.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Італія Кубок Італії Дженнаро Дженнаро Гаттузо Кубок Італії 2019/20 Наполі - Ювентус Наполі Наполі
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