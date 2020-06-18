Наполі драматично здолав Ювентус в серії пенальті та завоював Кубок Італії

Неаполітанці та туринці не визначили сильнішого за два тайми (0:0), а в серії 11-метрових сильнішими виявився Наполі (4:2). Кубок Італії іде в Неаполь!

Італійський футбол повернувся з карантину національним кубком. Ювентус у півфіналі без блиску пройшов Мілан, а Наполі вибив Інтер завдяки перевтіленню Оспіни. У титульному поєдинку зійшлися дві найсильніші команди минулих сезонів. Перед матчем фаворитом виступав Ювентус, на чиєму боці вищий клас футболістів, однак Наполі показав хорошу фізичну готовність після паузи.

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Мауріціо Саррі протистояв колишнім підопічним. Ауреліо Де Лаурентіс напередодні підігрів атмосферу різкими словами на адресу коуча, назвав його зрадником і ворогом. На Саррі здійснювався додатковий тиск ще й в Турині – його робота з "б'янконері" не викликає захоплення. Тому мотивація виграти трофей у наставника Юве зашкалювала.

Фінал розпочався цікаво – обидві команди комбінували, намагалися демонструвати осмислений футбол. Ювентус з часом повністю взяв м'яч під контроль і замкнув суперника на його половині. Наполі дуже дорожив м'ячем, будуючи атаки від воріт через дрібний пас. Одного разу це зіграло з підопічними Ріно Гаттузо злий жарт: Кальєхон віддав погану передачу, Дибала вивів на удар Роналду, а Кріш пробив у дальній кут. Класна гра Мерета вберегла Наполі від пропущеного гола.

Другий момент Ювентуса виник за схожих умов. Знову Наполі хотів низом вийти з оборони, знову неточний пас назад. Роналду перехопив і відкинув Бентанкуру – уругваєць здалеку слабко розрядив гармату. Неаполітанці гостро відповіли, заробивши на контратаці перспективний штрафний. Інсіньє добре пробив, але влучив у стійку – Буффон вже був безсилим.

Наполі продовжував помилятися при білд-апі з глибини. Кулібалі подарував м'яч Бентанкуру, той кинув у прорив Дибалу, а аргентинець відпасував на хід Роналду. Кріштіану вдруге програв дуель Мерету – тепер голкіпер Наполі вчасно вийшов на перехоплення. Створити щось власними силами, без подачок суперника, "старій синьйорі" не вдавалося. Навіси та простріли у штрафний майданчик перехоплювалися та блокувалися.

Наприкінці першого тайму неаполітанці видали ударну 5-хвилинку. Демме продерся крізь оборону Ювентуса та впритул розстріляв Буффона – легендарний Джіджі парирував. Відразу після кутового м'яч відскочив до Інсіньє. Капітан Наполі прицільно вдарив, але Буффон був на місці (щоправда, м'яч, скоріш за все, летів повз ворота). Було декілька суперечливих епізодів з претензіями на пенальті, однак суддя все проігнорував.

Як і перший тайм, другу половину зустрічі команди розпочали без воріт і з виваженим розіграшем м'яча. За перші 10 хвилин сторони обмінялися лише неточними ударами Бентанкура та Кальєхона. Після години ігрового часу почала даватися взнаки краща фізична готовність Наполі. Неаполітанці виглядали гармонійніше. Партнери вивели на удар Фабіана – м'яч трішки розминувся з хрестовиною.

Ювентус все ж перехопив ініціативу, перейшов великими силами в атаку. Але небезпечно завершити комбінацію туринці не могли. Дибала неточно пробив здалеку, а Бонуччі з центру поля послав снаряд точно в руки Мерету. Потім Роналду з Бернардескі спричинили пожежу у чужому штрафному, однак знову не довели ситуацію до логічного завершення.

Наполі відповідав цікавіше та гостріше. Ріно Гаттузо освіжив гру замінами, випустивши на поле Політано та Міліка. Спершу з лінії карного майданчика Маттео перевірив пильність Буффона, потім Аркадіуш, отримавши відмінний пас з правого флангу, бахнув над воротами. Хюсай, який також вийшов з лави запасних, подав на Політано – удар останнього впритул потягнув Буффон. Далі вже Маттео вивів на порожній кут Інсіньє, але капітан не влучив у ціль.

Ювентус намагався вирвати перемогу, але отримав ще одну суператаку на власні ворота. Політано подав кутовий, Максімовіч відклеївся від опонентів і гостро пробив головою. Буффон відбив, але перед собою. Елмас першим встиг на добивання, однак і тут Джіджі завадив м'ячу залетіти у сітку – стійка врятувала Буффона та Ювентус. Суддя дав свисток про кінець другого тайму. Доля титулу мала вирішитися у серії пенальті. Неаполітанці краще виконали 11-метрові – антигероями Юве стали Дибала та Даніло. Наполі завоював Кубок Італії!