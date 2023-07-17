"Арсенал зараз у хорошому фінансовому становищі та може дозволити собі купити тих, хто, на думку керівництва, здатний допомогти команді виграти чемпіонат. Загалом, особисто я думаю, що Арсенал зробив хороші інвестиції, придбавши молодих гравців. Їм по 23-24 роки, вони все ще досить молоді, щоб сформувати кістяк на найближчі кілька років.

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Після минулого сезону на них буде чинитися більший тиск, але команда багато чому навчилася і тепер повинна показати, що здатна справлятися з цим тиском. Я вірю, що наступного сезону ми виграємо Прем'єр-лігу. Щодо цього у мене значно менше сумнівів, ніж щодо перемоги французів у Тур де Франс", – цитує Венгера Eurosport.

Нагадаємо, в літнє трансферне вікно команда Артети підписала Деклана Райса з Вест Хема, заплативши за нього близько 120 млн євро, і витратили понад 100 млн євро на Юррієна Тімбера і Кая Хаверца.

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