"Арсенал сейчас в хорошем финансовом положении и может позволить себе купить тех, кто, по мнению руководства, способен помочь команде выиграть чемпионат. В общем, я думаю, что Арсенал сделал хорошие инвестиции, приобретя молодых игроков. Им по 23-24 года, они все еще достаточно молоды, чтобы сформировать скелет на ближайшие несколько лет.

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После прошедшего сезона на них будет оказываться большее давление, но команда многому научилась и теперь должна показать, что способна справляться с этим давлением. Я верю, что в следующем сезоне мы выиграем Премьер-лигу. В этом отношении у меня гораздо меньше сомнений, чем относительно победы французов в Тур де Франс", – цитирует Венгера Eurosport.

Напомним, в летнее трансферное окно команда Артеты подписала Деклана Райса из Вест Хэма, заплатив за него около 120 млн евро, и потратили более 100 млн евро на Юрриена Тимбера и Кая Хаверца.

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