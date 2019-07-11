Ібрагімовіч здобув звання найкращого гравця року в МЛС – обурені фанати назвали свій варіант

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч продовжує своє підкорення американського чемпіонату.

37-річний швед отримав нагороду ESPYS за версією американського телеканалу ABC.

Ібрагімовіч назвав символічний склад усіх часів – швед шокував своїм вибором

Ібрагімовіч випередив Уейна Руні (Ді Сі Юнайтед), Джозефа Мартінеса (Атланта Юнайтед) і Аарона Лонга (Нью-Йорк Ред Буллз). Однак, фанати МЛС не погодилися з таким вибором. На їхню думку, індивідуальну нагороду повинен був отримати форвард ФК Лос-Анджелес Карлос Вела, який суттєво випереджає Ібрагімовіча за статистичними показниками.

"Гадаю, в мене більше трофеїв, ніж в усіх гравців МЛС разом", – Ібрагімовіч вкотре продемонстрував свою "скромність"

Минулого року нагороду отримав Неманья Ніколіч, який захищає кольори Чикаго Файр.