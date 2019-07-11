"Чоловіки хапаються за яйця, а я лише пила чай". Як стати найсексуальнішою футболісткою світу

"Футбол 24" розповідає історію Алекс Морган – нападниці збірної США, 2-разової чемпіонки світу.

Про Алекс Морган без перебільшення можна сказати, що вона – найвідоміша та найсексуальніша футболістка світу. Нападниця привертає увагу не лише яскравою зовнішністю, а й якісною грою та високими досягненнями. Цьогоріч вона підкорила чемпіонат світу-2019 разом зі збірною США. Такий же тріумф провернула і у 2015 році.

Дитинство та перші кроки у кар’єрі

Алекс Морган з’явилася на світ 2 липня 1989 року у невеличкому місті Сан Дімас (Каліфорнія). У сім’ї вона стала третьою дитиною і мала двох сестер – Джені і Джері. У дитинстві майбутня зірка захоплювалася не лише футболом. Вона звертала увагу й на інші види спорту: баскетбол та бейсбол. Зрозуміло, що довелося обирати. У 14 років дівчина потрапила на перегляд у місцеву футбольну команду Сайпресс Еліт і остаточно вирішила присвятити себе соккеру. Вже через рік Алекс виграла Лігу Узбережжя.

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Нападниця чудово себе проявила, тож у 17-річному віці отримала перший виклик у збірну США U-20. Ейфорію від події зіпсувала серйозна травма. У матчі проти юнацької чоловічої збірної вона розірвала зв’язки коліна. Попереду – реабілітація. Для того, щоб не витрачати час, Алекс вирішила спробувати себе у ролі студентки Каліфорнійського університету. Цікаво, що дівчина навчалася за спеціальністю "політична економіка". Вища освіта не відволікала від футболу. Нападниця виступала за університетську команду Каліфорнія Голден Берз, де була лідером та найкращим бомбардиром. Саме тут вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком – Сервандо.

Алекс Морган має свій особливий талісман – рожеву стрічку у волоссі, яку зав’язує перед матчем. Вперше зробила це у знак підтримки своєї хворої свекрухи, яка боролася з раком молочної залози. Жінка здолала недугу, проте Алекс продовжувала носити стрічку. Рожева смужка стала оберегом від усього поганого, що може трапитися у житті. Цікаво, що у цієї рожевої стрічки був навіть власний акаунт у Twitter. Щоправда, востаннє він оновлювався у далекому 2013-му.

Дебютний професіональний досвід

У 2011-му футбольне життя закинуло дівчину у її перший професіональний клуб – Вестерн Нью-Йорк Флеш. У цьому ж сезоні команда-дебютант стала чемпіоном Women’s Professional Soccer. Однак реальність підкинула для Алекс нелегку задачку (ні, не з математики). Справа в тому, що через фінансові проблеми лігу розформували. У країні не залишилося професіонального жіночого футболу.

Перед нападницею постав вибір: залишитися в аматорах або ж поїхати у Європу. Морган обрала любительський рівень і перейшла у Сіетл Саундерс Вумен. Ситуація дуже швидко змінилася – наприкінці 2012 року у США створили професіональну лігу, змінивши назву на National Women’s Soccer League.

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За Сіетл дівчина зіграла лише тричі, забила два голи. Алекс пропустила багато поєдинків через те, що готувалася до Олімпійських ігор-2012. Збірна США здобула золоті медалі, у фіналі проти Японії Морган віддала гольову передачу. Дівчину визнали найкращою футболісткою країни, а ще її номінували на звання найкращої за версією ФІФА (у підсумку посіла 3-тє місце).

"Я декілька разів відчувала на собі прояви сексизму. Впевнена, попереду їх буде значно більше. Відчуваю, що борюсь за права спортсменок. На церемонії вручення нагород найкращим гравцям року ні функціонери ФІФА, ні Зепп Блаттер не знали, хто я. А я ж входила до трійки найкращих у світі. Це було доволі шокуюче".

Жіноча збірна США не припиняла дивувати і, поїхавши на ЧС-2015 у сусідню Канаду, виграла його. Тоді Алекс Морган подарували ключі від двох міст – Нью-Йорк та Даймонд Бар.

Кар’єра футболістки спочатку продовжилася у Портленд Торнс, а потім – в Орландо Прайд. Ці клуби стали для Алекс останніми на американській землі. У грудні 2016-го дівчина переїхала у Європу, де на неї вже чекали у французькому Ліоні.

"Можу обґрунтувати свій вчинок дуже просто. Я сподіваюся, що цей крок допоможе мені вивести свою гру на інший рівень".

Алекс Морган вирізняється серед інших гравчинь своєю швидкістю. Над цією характеристикою вона додатково працювала з тренером із легкої атлетики. Багато голів забивала саме завдяки тому, що суперниці були неспроможними її наздогнати. Дівчина думає лише про одне – як закотити м’яч у ворота.

Тріумф на ЧС-2019: ефектний тверк і скандал через чай

Французький Ліон прийняв фінал жіночого чемпіонату світу-2019, у якому зійшлися збірні США та Нідерландів. 7 липня – важливий день для Морган. Її збірна захистила титул чемпіона, перегравши суперника з рахунком 2:0. Алекс знову змусила заговорити про себе завдяки відео в Instagram, де вона у роздягальні, вже після тріумфу, танцює тверк.

Alex Morgan is celebrating all over the rest of the world pic.twitter.com/UgSRWQtshq — Barstool Sports (@barstoolsports) July 7, 2019

У півфінальному матчі з Англією нападниця взагалі потрапила у гучний скандал. Після забитого голу Морган відсвяткувала взяття воріт, зобразивши, начебто п’є горнятко чаю. Гол виявився переможним – 2:1. Англійські фанати звинуватили футболістку у зневазі до цілої країни. Мовляв, це прямий натяк на Бостонське чаювання. 16 грудня 1773 року відбулася акція протесту американських колоністів проти британського уряду – у Бостонській гавані знищили вантаж із 342 ящиків чаю, який належав англійській Ост-Індійській компанії. Вважається, що ця подія стала початком американської революції. Сама ж Алекс виправдовувалася, мовляв, лише повторила жест улюбленої акторки – Софі Тернер.

"Чоловіки навіть на великих турнірах хапають себе за яйця або ще щось гірше. І нічого. А я просто зобразила, що п’ю чай. Можу тільки посміятися над усіма звинуваченнями на мою адресу".

Сама ж зірка "Гри Престолів" не оминула ситуацію і підтримала гравчиню зі США в Instagram: "Я, нахр*н, пишаюся тобою, Алекс Морган. Вітаю з перемогою і цим довбаним чаюванням".

Особисте життя: від моделі – до письменниці

Серце красуні викрав Сервандо Карраско, футболіст Х’юстон Динамо. Пара познайомилася ще у студентські роки, де вони обоє грали за університетську команду. В останній день 2014-го Сервандо і Алекс офіційно побралися. Футболісту пощастило з коханою. Дівчину визнали найсексуальнішою спортсменкою всього світу. Гаряча нападниця стала з’являтися на обкладинках таких журналів як Sports Illustrated, ESPN The Magazine, Health, Time, Vogue… Багато брендів мріють про те, щоб Алекс стала обличчям саме їхньої компанії. Красуня була моделлю для таких титанів, як Nike, Coca Cola та Panasonic.

Морган – особистість багатогранна, і це допомогло їй спробувати себе у ролі письменниці. Вона могла б написати книгу "Як стати найвідомішою футболісткою світу", але подалася у дитячу літературу. Алекс випустила серію із чотирьох книг під назвою The Kicks, де розповіла про юних футболісток. Своїми творами вона надихає підлітків на заняття спортом. Перша її книга мала шалений успіх і потрапила на сьому сходинку у списку бестселерів The New York Times у категорії дитячої літератури.

Стрибнути вище голови

В Instagram Алекс Морган – 8,2 млн підписників і вона справді є найвідомішою футболісткою планети. Нападниця досягла, здавалося, всього – вигравала і чемпіонство, і ЛЧ, і ЧС (двічі), і Олімпійські ігри… Її можна порівняти з умовним Роналду, але у португальця – 174 млн фоловерів. Це лише підтверджує той факт, що жіночий футбол далеко не такий популярний, як чоловічий. Щоб досягти визнання, потрібно стрибнути вище голови. Алекс Морган це вдалося.

Софія Дорощук, спеціально для Футбол 24

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