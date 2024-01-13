"Це було дуже добре, іноді краще вигравати саме так для команди. Неймовірно те, як ми грали, з величезною індивідуальністю. Вони показали мені, що хочуть бути там, боротися до кінця, що вони хочуть зберегти титул.

Фантастичний перформанс де Брюйне у відеоогляді божевільного матчу Ньюкасл – Манчестер Сіті – 2:3

Я трохи засмучений через де Брюйне і сердитий на нього, тому що він не забив зі штрафного! Коли суперники більш втомлені, Кевін і Оскар забезпечують інший темп в кінцівці матчу.

Оскар Бобб забив фантастичний гол. Ми були дуже вражені на передсезонній підготовці. Я знав, що він особливий", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті перебуває на другому місці з 43 очками. Ньюкасл посідає 10 місце з 29 пунктами.

Ман Сіті здобув вольову перемогу над Ньюкаслом – Де Брюйне зробив гол+пас за 17 хвилин одразу після повернення в АПЛ