"Это было очень хорошо, иногда лучше выигрывать именно так для команды. Невероятно то, как мы играли, с огромной индивидуальностью. Они показали мне, что хотят быть там, бороться до конца, что они хотят сохранить титул.

Фантастический перформанс де Брюйне в видеообзоре безумного матча Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:3

Я немного расстроен из-за де Брюйне и сердит на него, потому что он не забил со штрафного! Когда соперники более уставшие, Кевин и Оскар обеспечивают другой темп в конце матча.

Оскар Бобб забил фантастический гол. Мы были очень впечатлены на предсезонной подготовке. Я знал, что он особенный", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, Манчестер Сити находится на втором месте с 43 очками. Ньюкасл занимает 10 место с 29 пунктами.

Ман Сити одержал волевую победу над Ньюкаслом – Де Брюйне сделал гол+пасс за 17 минут сразу после возвращения в АПЛ