"Я тобі не клоун", – Клопп різко відповів оператору матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не дозволив зробити з себе посміховисько.

Ліверпуль впевнено обіграв Манчестер Сіті (3:1) в рамках 12-го туру чемпіонату Англії.

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Після гри наставник господарів Юрген Клопп традиційно дякував вболівальникам за підтримку. Його супроводжував оператор, який попросив фахівця помахати кулаком на камеру, повідомляє The Sun.

"Я тобі не клоун", – саме такими словами Клопп поставив нахабного оператора на місце.

Ліверпуль впевнено переграв Манчестер Сіті в головному матчі першого кола АПЛ – грандіозна заявка Клоппа на чемпіонство