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"Я тобі не клоун", – Клопп різко відповів оператору матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті

06:00 1596 Читать на русском
"Я тобі не клоун", – Клопп різко відповів оператору матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті
Юрген Клопп / Фото Football.co.uk

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не дозволив зробити з себе посміховисько.

6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
 
Бернарду Сілва 78’
6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
78’ Бернарду Сілва

Ліверпуль впевнено обіграв Манчестер Сіті (3:1) в рамках 12-го туру чемпіонату Англії.

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Після гри наставник господарів Юрген Клопп традиційно дякував вболівальникам за підтримку. Його супроводжував оператор, який попросив фахівця помахати кулаком на камеру, повідомляє The Sun.

"Я тобі не клоун", – саме такими словами Клопп поставив нахабного оператора на місце.

Ліверпуль впевнено переграв Манчестер Сіті в головному матчі першого кола АПЛ – грандіозна заявка Клоппа на чемпіонство

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