Ліверпуль – Манчестер Сіті: Гвардіола іронічно подякував арбітрам

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вкотре продемонстрував свою харизму та артистизм.

Гвардіола оригінально відреагував на поразку своїх підопічних у центральному матчі 12-го туру АПЛ від Ліверпуля (1:3).

Ліверпуль – Манчестер Сіті – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Наставник Манчестер Сіті урочисто підійшов до бригади арбітрів з міцним рукостисканням та словами подяки. В цей же час на обличчі іспанського фахівця читалась величезна іронія.

Поразка "містян" збільшила відрив Ліверпуля до 9-ти очок.

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