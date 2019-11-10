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ШАХТАР - ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЮВЕНТУС - МІЛАН

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Гвардіола іронічно подякував арбітрам

21:09 2103 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Сіті: Гвардіола іронічно подякував арбітрам
Хосеп Гвардіола / Фото Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вкотре продемонстрував свою харизму та артистизм.

6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
 
Бернарду Сілва 78’
6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
78’ Бернарду Сілва

Гвардіола оригінально відреагував на поразку своїх підопічних у центральному матчі 12-го туру АПЛ від Ліверпуля (1:3).

Ліверпуль – Манчестер Сіті – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Наставник Манчестер Сіті урочисто підійшов до бригади арбітрів з міцним рукостисканням та словами подяки. В цей же час на обличчі іспанського фахівця читалась величезна іронія.

Поразка "містян" збільшила відрив Ліверпуля до 9-ти очок.

Ліверпуль впевнено переграв Манчестер Сіті в головному матчі першого кола АПЛ – грандіозна заявка Клоппа на чемпіонство

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Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу
19:44
11466
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Відеоновини футбольні курйози Ліверпуль - Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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