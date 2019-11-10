Ліверпуль – Манчестер Сіті: Гвардіола іронічно подякував арбітрам

Бельгія — 21:21 2640
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Яремчук космічним асистом допоміг Генту вийти на друге місце в чемпіонаті Бельгії
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Ліверпуль впевнено переграв Манчестер Сіті в головному матчі першого кола АПЛ – грандіозна заявка Клоппа на чемпіонствоАнглія — 20:24 4610
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Шахтар обіграв Динамо у скандальному матчі УПЛ з вилученням і травмами – команда Михайличенка опустилася на 4-е місцеУкраїна — 18:57 21828
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Шахтар – Динамо: арбітр зупинив матч через расистські вигуки фанатів, які довели Тайсона до слізУкраїна — 18:52 6099
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Аталанта не зуміла перемогти Сампдорію – Маліновський був найактивнішим, але підвів командуІталія — 18:06 3903