"Я тебе не клоун", – Клопп резко ответил оператору матча Ливерпуль – Манчестер Сити

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не позволил сделать из себя посмешище.

Ливерпуль уверенно обыграл Манчестер Сити (3:1) в рамках 12-го тура чемпионата Англии.

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После игры наставник хозяев Юрген Клопп традиционно благодарил болельщиков за поддержку. Его сопровождал оператор, который попросил специалиста помахать кулаком на камеру, сообщает The Sun.

"Я тебе не клоун", – именно такими словами Клопп поставил наглого оператора на место.

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