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"Я тебе не клоун", – Клопп резко ответил оператору матча Ливерпуль – Манчестер Сити

06:00 144 Читати українською
"Я тебе не клоун", – Клопп резко ответил оператору матча Ливерпуль – Манчестер Сити
Юрген Клопп / Фото Football.co.uk

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не позволил сделать из себя посмешище.

6’ Фабинью
13’ Мохамед Салах
51’ Садио Мане
 
Бернарду Силва 78’
6’ Фабинью
13’ Мохамед Салах
51’ Садио Мане
78’ Бернарду Силва

Ливерпуль уверенно обыграл Манчестер Сити (3:1) в рамках 12-го тура чемпионата Англии.

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После игры наставник хозяев Юрген Клопп традиционно благодарил болельщиков за поддержку. Его сопровождал оператор, который попросил специалиста помахать кулаком на камеру, сообщает The Sun.

"Я тебе не клоун", – именно такими словами Клопп поставил наглого оператора на место.

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