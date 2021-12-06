"4 грудня 2006 року був днем, коли Бог вирішив з'єднати наші долі навіки. Сьогодні ми відзначаємо кришталеве весілля (15 років спільного життя).

Легіонер Динамо одружився з українкою – гравці киян запалили на весіллі

Дякую тобі за сім'ю, яку ми створили: я, ти, двоє дітей і собака. Я люблю тебе до нескінченності і за її межами", – написав Бетао на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, бразильський захисник перейшов у Динамо з Сантоса за 1,6 млн євро у 2008 році. За "біло-синіх" грав до січня 2013 року. У 2015-му повернувся до Києва, однак не справив враження на керівництво киян і після півроку перебування у клубі контракт з ним не продовжили. Нині виступає за бразильський Аваї.

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