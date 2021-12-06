"4 декабря 2006 года был днем, когда Бог решил соединить наши судьбы навеки. Сегодня мы отмечаем хрустальную свадьбу (15 лет совместной жизни).

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Благодарю тебя за семью, которую мы создали: я, ты, двое детей и собака. Я люблю тебя до бесконечности и за ее пределами", – написал Бетао на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, бразильский защитник перешел в Динамо из Сантоса за 1,6 млн евро в 2008 году. За "бело-синих" играл до января 2013 года. В 2015-м вернулся в Киев, однако не произвел впечатление на руководство киевлян и после полугода пребывания в клубе контракт с ним не продлили. В настоящее время выступает за бразильский Аваи.

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