Аби знайти виправдання жалюгідним результатам Миная у поточному сезоні – остання сходинка і три очки після 9-ти турів – Володимир Шаран проінспектував роботу суддів на матчах його команди. Коуч "лисів" знайшов 7 суперечливих епізодів, які, на його думку, мали суттєвий вплив на підсумковий результат.

Стимулом повинні бути гроші – клуб УПЛ придумав спосіб, як карати арбітрів за грубі помилки

Зокрема, тренер знайшов помилки арбітрів у матчах проти: Динамо (призначив пенальті), СК Дніпро-1 (призначив пенальті), Металіста 1925 (гол з офсайду), Шахтаря (не призначив пенальті, не вилучив Судакова), Олександрії (гол після фінального свистка), Полісся (призначив пенальті) та Оболоні (не призначив пенальті). Повний аналіз можна прочитати за посиланням.

"На превеликий жаль не пам'ятаю, коли доводилось таким чином сідати та розбирати рішення арбітрів. Завжди дотримувався думки, що цим мають займатись експерти та журналісти. Їм видніше. Але прийшов час поговорити й про це.

Я переглянув усі суперечливі моменти у матчах дев'яти турів. Мені здається, що ні до однієї з команд УПЛ арбітри не "ставляться" так, як до Миная. І це ми говоримо лише про кричущі результативні помилки. При чому, дві з них визнав й Комітет арбітрів. Ось тільки нам з цього фактично жодної користі. Очок за таке ж не повертають. Виходить, що ми маємо задовольнятись лише фактом того, що мали рацію, коли апелювали до арбітрів. Бо санкцій до суддів ми також не бачимо. Комітет визнає їхні помилки, а УАФ призначає працювати у наступному турі.

Ми знаємо свої помилки, знаємо над чим потрібно працювати. Розуміємо своє становище. Зараз я просто коментую те, що бачу. Мова про якість арбітрів. Низьку якість. І при цьому відсутність покарань для суддів, які припустились результативних помилок. І ми розуміємо президента (Валерія Пересоляка, – прим.), який незадоволений і результатом, і тим, що відбувається щодо нашого невеличкого клубу. Минулого року ми довели, що заслуговуємо на місце в УПЛ. І цього сезону грою у деяких матчах демонстрували свою боєздатність. Але не завжди все залежить тільки від нас", – цитує тренера офіційний сайт Миная.

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