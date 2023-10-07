Чтобы найти оправдание плачевным результатам Миная в текущем сезоне – последняя строчка и три очка после 9-ти туров – Владимир Шаран проинспектировал работу судей на матчах его команды. Коуч "лис" нашел 7 спорных эпизодов, которые, по его мнению, имели существенное влияние на итоговый результат.

Стимулом должны быть деньги – клуб УПЛ придумал способ, как наказывать арбитров за грубые ошибки

В частности, тренер нашел ошибки арбитров в матчах против: Динамо (назначил пенальти), СК Днепр-1 (назначил пенальти), Металлиста 1925 (гол из офсайда), Шахтера (не назначил пенальти, не удалил Судакова), Александрии (гол после финального свистка), Полесья (назначил пенальти) и Оболони (не назначил пенальти). Полный анализ можно прочитать по ссылке.

"К большому сожалению не помню, когда приходилось таким образом садиться и разбирать решения арбитров. Всегда придерживался мнения, что этим должны заниматься эксперты и журналисты. Им виднее. Но пришло время поговорить и об этом.

Я просмотрел все спорные моменты в матчах девяти туров. Мне кажется, что ни к одной из команд УПЛ арбитры не "относятся" так, как к Минаю. И это мы говорим только о вопиющих результативных ошибках. При чем, две из них признал и Комитет арбитров. Вот только нам с этого фактически никакой пользы. Очков за такое же не возвращают. Получается, что мы должны довольствоваться лишь фактом того, что были правы, когда апеллировали к арбитрам. Потому что санкций к судьям мы также не видим. Комитет признает их ошибки, а УАФ назначает работать в следующем туре.

Мы знаем свои ошибки, знаем над чем нужно работать. Понимаем свое положение. Сейчас я просто комментирую то, что вижу. Речь о качестве арбитров. Низкое качество. И при этом отсутствие наказаний для судей, которые допустили результативные ошибки. И мы понимаем президента (Валерия Пересоляка, – прим.), который недоволен и результатом, и тем, что происходит в отношении нашего небольшого клуба. В прошлом году мы доказали, что заслуживаем место в УПЛ. И в этом сезоне игрой в некоторых матчах демонстрировали свою боеспособность. Но не всегда все зависит только от нас", – цитирует тренера официальный сайт Миная.

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