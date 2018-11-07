"Я так до 50 років не доживу", – Степаненко розповів, чи бачить себе в ролі тренера

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко розповів, яка страва йому найбільше подобається у кухаря Шахтаря, та як він відновлюється після тренувань, а також про те, чи бачить себе в ролі тренера.

"У кухаря Шахтаря Любомира Тошича полюбляю стейки. У нас не було жодного випадку отруєння з ним, він готує і для Шахтаря, і для збірної України і всі задоволені.

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На мою думку, для спортсмена найважливішим є харчування та сон. Необхідна певна кількість сну і здорова їжа. Також я ходжу до басейну або можу покрутити педалі на велотренажері. Ще почав займатись пілатесом, адже з роками м'язи стають менш еластичні.

Спокійно ставлюсь до свого віку. Спілкуюсь зі старшими товаришами, деякі з них вже завершили кар'єру, і маю двозначні відчуття. Одні насолоджуються цим, адже в них відкрились нові шляхи розвитку, інші навпаки сумують, не знають, що робити далі.

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Часто думаю над тим, що хочу робити після завершення кар'єри гравця, але ще не дійшов до певного висновку. У любому випадку отримаю тренерську ліцензію, але не впевнений, чи зможу працювати тренером, тому що я дуже емоційний і я так до 50 не доживу", – сказав Степаненко програмі "Хліба чи Видовищ" на YouTube-каналі Sixteen Football Agency.