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Степаненко: З такими командами, як Манчестер Сіті, потрібно грати і не боятися

15:06 17 Читать на русском
Степаненко: З такими командами, як Манчестер Сіті, потрібно грати і не боятися
Тарас Степаненко / фото: Денис Руденко

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився очікуваннями напередодні матчу групового раунду Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті.

"Краще показати хороший футбол, грати як в обороні, так і в атаці, ніж сидіти 90 хвилин в захисті. З такими командами потрібно грати і не боятися.

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Манчестер Сіті – команда, яка любить грати з м'ячем і домінувати на полі. Ми це бачили у всіх матчах, у яких вони беруть участь. Тільки, по-моєму, Ліверпуль у них зміг м'яч вдома відіграти в минулому розіграші Ліги чемпіонів. А так команда постійно контролює м'яч.

У них дуже швидкі, технічні, розумні футболісти, які швидко приймають рішення. Тому ідеально, звичайно, нейтралізувати їхні сильні сторони, зіграти грамотно в обороні і використовувати свої моменти в контратаці", – цитує Степаненка телеканал Футбол 1/2.

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Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
до матчу
6
год
:
46
хв
Шахтар
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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Шахтар
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