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"Я так до 50 лет не доживу", – Степаненко рассказал, видит ли себя в роли тренера

19:01 94 Читати українською
"Я так до 50 лет не доживу", – Степаненко рассказал, видит ли себя в роли тренера
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко рассказал, какое блюдо ему больше всего нравится в повара Шахтера и как он восстанавливается после тренировок, а также о том, видит ли себя в роли тренера.

"У повара Шахтера Любомира Тошича люблю стейки. У нас не было ни одного случая отравления с ним, он готовит и для Шахтера, и для сборной Украины и все довольны.

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По моему мнению, для спортсмена важнейшим является питание и сон. Необходимо определенное количество сна и здоровая пища. Также я хожу в бассейн или могу покрутить педали на велотренажере. Еще начал заниматься пилатесом, ведь с годами мышцы становятся менее эластичны.

Спокойно отношусь к своему возрасту. Общаюсь со старшими товарищами, некоторые из них уже завершили карьеру, и у меня двоякие чувства. Одни наслаждаются этим, ведь у них открылись новые пути развития, другие наоборот грустят, не знают, что делать дальше.

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Часто думаю о том, что хочу делать после завершения карьеры игрока, но еще не дошел до определенного вывода. В любом случае получу тренерскую лицензию, но не уверен, смогу ли работать тренером, потому что я очень эмоциональный и я так до 50 не доживу", – сказал Степаненко программе "Хлеба или зрелищ" на YouTube-канале Sixteen Football Agency.

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