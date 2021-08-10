"Я страждав від расизму в Україні": Тайсон пояснив своє нове святкування
14:51 - Читать на русском
Колишній півзахисник Шахтаря Тайсон зберігає неприємні спогади про виступи в Україні.
Нещодавно бразилець забив свій перший гол після повернення в Інтернасьонал і підняв стиснутий кулак догори.
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"Я страждав від расизму в Україні і кожного разу, коли забиваю, то відзначаю так. Я робив це ще там, це мій жест боротьби проти расизму", – заявив Тайсон.
Нагадаємо, бразилець мав відкритий конфлікт з фанатами Динамо, які нібито дозволили собі ображати гравця Шахтаря мавп'ячими вигуками.
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