Нещодавно бразилець забив свій перший гол після повернення в Інтернасьонал і підняв стиснутий кулак догори.

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"Я страждав від расизму в Україні і кожного разу, коли забиваю, то відзначаю так. Я робив це ще там, це мій жест боротьби проти расизму", – заявив Тайсон.

Нагадаємо, бразилець мав відкритий конфлікт з фанатами Динамо, які нібито дозволили собі ображати гравця Шахтаря мавп'ячими вигуками.

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