"Я страдал от расизма в Украине": Тайсон объяснил свое новое празднование
14:51 - Читати українською
Бывший полузащитник Шахтера Тайсон сохраняет неприятные воспоминания о выступлениях в Украине.
Недавно бразилец забил свой первый гол после возвращения в Интернасьонал и поднял сжатый кулак вверх.
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"Я страдал от расизма в Украине и каждый раз, когда забиваю, то отмечаю так. Я делал это еще там, это мой жест борьбы против расизма", – заявил Тайсон.
Напомним, бразилец имел открытый конфликт с фанатами Динамо, которые якобы позволили себе оскорблять игрока Шахтера обезьяними криками.
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