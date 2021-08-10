Недавно бразилец забил свой первый гол после возвращения в Интернасьонал и поднял сжатый кулак вверх.

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"Я страдал от расизма в Украине и каждый раз, когда забиваю, то отмечаю так. Я делал это еще там, это мой жест борьбы против расизма", – заявил Тайсон.

Напомним, бразилец имел открытый конфликт с фанатами Динамо, которые якобы позволили себе оскорблять игрока Шахтера обезьяними криками.

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