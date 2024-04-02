"Я стояв за дверима": Хацкевич зізнався, що його підопічні самі обирають склад і стратегію на матч
Головний тренер Заглембе Олександр Хацкевич прокоментував поразку своєї команди в матчі з ГКС Катовіце (0:4).
Криза Заглембе триває, і Хацкевич не в змозі з нею впорається. Після чергової поразки екс-тренер київського Динамо зізнався в тому, що він не обирає стратегію на матчі. "Що б я сьогодні не сказав, це буде виглядати виправданням. Після матчу з Лехією я пояснював команді, що не лише я відповідальний за результат. Сьогодні перед матчем заздалегідь обговорювався склад і самі гравці визначали свою стратегію на гру.
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Чесно кажучи, я не знаю, яким був план, тому що перебував за дверима. 0:4 від Катовіце? Деякі гравці можуть, але не хочуть, а є ті, хто хоче, але не може", – цитує Хацкевича 100% Zagłębie Sosnowiec.
За підсумками 25 турів команда Хацкевича посідає останнє 18-те місце в другому польському дивізіоні, відстаючи від найближчого суперника на 8 очок.
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