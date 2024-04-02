Кризис Заглембе продолжается, и Хацкевич не в состоянии с ним справится. После очередного поражения экс-тренер киевского Динамо признался в том, что он не выбирает стратегию на матчи. "Что бы я сегодня ни сказал, это будет выглядеть оправданием. После матча с Лехией я объяснял команде, что не только я ответственен за результат. Сегодня перед матчем заранее обсуждался состав и сами игроки определяли свою стратегию на игру.

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Честно говоря, я не знаю, каким был план, потому что находился за дверью. 0:4 от Катовице? Некоторые игроки могут, но не хотят, а есть те, кто хочет, но не может", – цитирует Хацкевича 100% Zagłębie Sosnowiec.

По итогам 25 туров команда Хацкевича занимает последнее 18-е место во втором польском дивизионе, отставая от ближайшего соперника на 8 очков.

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