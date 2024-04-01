Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич вказав на особливості польського футболу, які завадили розкритися Євгену Коноплянці.

"У чемпіонаті Польщі специфічний футбол, більш силовий. Тут не дають простору.

Маркевич хотів би підписати Коноплянку в Карпати: "Була б можливість, то я б його забрав"

Тут потрібні гравці, які чіпляються за м'ячі вгорі, нав'язують боротьбу, пресингують і ефективно грають при стандартних положеннях.

У Коноплянки в Польщі не вийшло, бо він креативний футболіст, а тут мало команд, які хочуть грати з м'ячем", – сказав Хацкевич у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, після відходу з Шахтаря Євген виступав в Екстраклясі у складі Краковії. За півтора сезону він у 38 матчах забив 4 голи і віддав 2 асисти.

Нині Коноплянка осів у Лісабоні і планує зайнятися агентським бізнесом разом із Романом Зозулею. Зараз вони працюють над отриманням ліцензії, офіційну діяльність збираються запустити з літа.

Зозуля потрібен агентському бізнесу – у нього є те, чого немає в інших