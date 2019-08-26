"Я скопіював їх", – Грізманн зізнався, що без Мессі не було б дубля у ворота Бетіса, та повторив ритуал Леброна Джеймса

Нападник іспанської Барселони Антуан Грізманн поділився думками щодо свого другого забитого м'яча у ворота севільського Бетіса. Оглядачі охрестили його голом у стилі Ліонеля Мессі.

"Так, я бачив, як Лео робить це на тренуваннях, і скопіював його.

Дебютний дубль Грізманна і феєрія голів у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 5:2

Святкування? Мені сподобалося, що зробив Леброн (зірка НБА Леброн Джеймс – Футбол 24), тому спробував це повторити. Після поразки від Атлетіка було багато розмов; нам довелося попрацювати цього тижня. Ми прокинулися після гола Бетіса та добре провели кінцівку поєдинку, мали багато моментів. Ми насолоджувалися власною грою і сподіваємося, що так буде завжди", – розповів Грізманн Movistar.

Відзначимо, що після першого гола французький форвард підійшов до трибун, узяв жменю конфеті та переможно підняв руки вгору. Цей жест нагадав ритуал Джеймса, яким він святкував успішні дії під час виступів за Клівленд.

Барселона яскраво перестріляла Бетіс – Грізманн приміряв роль Мессі, оформивши дубль і асист