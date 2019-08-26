"Я скопировал их", – Гризманн признался, что без Месси не было бы дубля в ворота Бетиса, и повторил ритуал Леброна

Нападающий испанской Барселоны Антуан Гризманн поделился мыслями относительно своего второго забитого мяча в ворота севильского Бетиса. Обозреватели назвали его голом в стиле Лионеля Месси.

"Да, я видел, как Лео делает это на тренировках, и скопировал его.

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Празднование? Мне понравилось, что сделал Леброн (звезда НБА Леброн Джеймс – Футбол 24), поэтому попытался это повторить. После поражения от Атлетика было много разговоров; нам пришлось поработать на этой неделе.

Мы проснулись после гола Бетиса и хорошо провели концовку поединка, имели много моментов. Мы наслаждались собственной игрой и надеемся, что так будет всегда", – рассказал Гризманн Movistar.

Отметим, что после первого гола французский форвард подошел к трибунам, взял горсть конфетти и победно поднял руки вверх. Этот жест напомнил ритуал Джеймса, которым он праздновал успешные действия во время выступлений за Кливленд.

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