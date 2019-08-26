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"Я скопировал их", – Гризманн признался, что без Месси не было бы дубля в ворота Бетиса, и повторил ритуал Леброна

11:41 66 Читати українською
"Я скопировал их", – Гризманн признался, что без Месси не было бы дубля в ворота Бетиса, и повторил ритуал Леброна
Антуан Гризманн / AFP

Нападающий испанской Барселоны Антуан Гризманн поделился мыслями относительно своего второго забитого мяча в ворота севильского Бетиса. Обозреватели назвали его голом в стиле Лионеля Месси.

42’ Антуан Гризманн
50’ Антуан Гризманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорди Альба
77’ Артуро Видаль
 
Набиль Фекир 15’
Лорен Морон 80’
15’ Набиль Фекир
42’ Антуан Гризманн
50’ Антуан Гризманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорди Альба
77’ Артуро Видаль
80’ Лорен Морон

"Да, я видел, как Лео делает это на тренировках, и скопировал его.

Дебютный дубль Гризманна и феерия голов в видеообзоре матча Барселона – Бетис – 5:2

Празднование? Мне понравилось, что сделал Леброн (звезда НБА Леброн Джеймс – Футбол 24), поэтому попытался это повторить. После поражения от Атлетика было много разговоров; нам пришлось поработать на этой неделе.

Мы проснулись после гола Бетиса и хорошо провели концовку поединка, имели много моментов. Мы наслаждались собственной игрой и надеемся, что так будет всегда", – рассказал Гризманн Movistar.

Отметим, что после первого гола французский форвард подошел к трибунам, взял горсть конфетти и победно поднял руки вверх. Этот жест напомнил ритуал Джеймса, которым он праздновал успешные действия во время выступлений за Кливленд.

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Теги
Испания Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона - Бетис Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси НБА
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